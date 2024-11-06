Harroui: "La testa è già alla Fiorentina. 24 gol subiti? Tutta la squadra deve difendere meglio"

Le parole del centrocampista del Verona

Il centrocampista del Verona, Abdou Harroui, nell'intervista concessa a L'Arena, ha parlato del gol vittoria realizzato contro la Roma e del prossimo match contro la Fiorentina in campionato. Le sue parole:

"Il gol contro la Roma? Sì, è stato il gol più importante della mia carriera. La testa come tutti è già alla Fiorentina, la verità è che il trofeo di Mvp dell’incontro l’ho messo subito a casa. Ci tenevo moltissimo a rientrare dopo l’infortunio e non potevo chiedere di meglio. 24 gol subiti? Tutta la squadra si deve impegnare a difendere meglio. Davanti però e non solo in quel settore, abbiamo grandi potenzialità. Sono sicuro che cresceremo ancora per dare altre soddisfazioni ai nostri tifosi".

Ultras APOEL: “Qui dove i colossi si sono piegati, rendiamo lo stadio un inferno per la Fiorentina”

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