Juric: “Arbitro? Direzione di gara non giusta. La Fiorentina è una squadra forte. Su Amrabat…”

Queste le parole del tecnico scaligero Ivan Juric nel post gara tra Fiorentina e Verona in sala stampa:

“Direzione di gara? A me è sembrata non giusta, adesso non voglio fare una polemica però. Ruegg? Benissimo, arriva dalla Svizzera, è molto giovane e li ci sono altri ritmi, adesso da un po’ di tempo lo vedo al nostro livello ed oggi ha fatto bene, avrà più occasioni. Recriminazioni? Potevamo vincere, partita brutta molto fisica, abbiamo avuto più occasioni da rete, siamo stati pericolosi creando situazioni. Un punto è un buon risultato. Recupero di Kalinic? Non credo che recupereremo nessuno, è difficile fare 4 gare in 10 giorni, vediamo, domani ho dato un giorno libero. Per me è stato pesante. Giudizio sulla Fiorentina? Hanno grandissimi giocatori, non so quale sia il problema, Prandelli li farà rendere al meglio. Colley? Io ci credo molto, fino ad ora non ha dimostrato il suo valore, può essere utile. Amrabat? Per me ha un posto speciale nel cuore, abbiamo un meraviglioso rapporto oggi per lui non è stata facile”.