Dal Viola Park, Torna la difesa titolare. Adli in dubbio, ancora Mandragora titolare per affiancare Bove?
Arrivano gli ultimi aggiornamenti dal Viola Park in riferimento alla probabile formazione della Fiorentina per la partita di domani contro l'Hellas Verona. Come riportato da Radio Bruno, tornano i tit...
Arrivano gli ultimi aggiornamenti dal Viola Park in riferimento alla probabile formazione della Fiorentina per la partita di domani contro l'Hellas Verona. Come riportato da Radio Bruno, tornano i titolarissimi con De Gea tra i pali, la difesa granitica composta da Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens. Più dubbi a centrocampo con Adli che ha avuto dei problemini in queste settimane ed i favoriti in mezzo al campo sono il solito Bove affiancato da Mandragora; Richardson indietro nei ballottaggi. Davanti tornerà Sottil a sinistra, sulla destra Colpani e Beltran agirà dietro a Kean.
I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL MATCH DI DOMANI CONTRO IL VERONA
https://www.labaroviola.com/convocati-fiorentina-per-il-verona-cataldi-non-ce-la-fa-assente-anche-ikone-nessun-problema-per-kean/276211/