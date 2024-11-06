L'arbitro di Fiorentina Verona sarà Zufferli di Udine, al Var Mazzoleni
L'Aia ha da poco comunicato gli arbitri per la prossima giornata di Serie A. Il dodicesimo turno, che partirà domani, giovedì 7 novembre, per finire domenica 10, vede in calendario Fiorentina - Hellas...
L'Aia ha da poco comunicato gli arbitri per la prossima giornata di Serie A. Il dodicesimo turno, che partirà domani, giovedì 7 novembre, per finire domenica 10, vede in calendario Fiorentina - Hellas Verona, gara che verrà diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine. Gli assistenti saranno Vecchi e Di Monte, il quarto uomo Doveri. Mazzoleni e Pezzuto saranno rispettivamente Var e Avar. Gara in programma domenica al Franchi, fischio d'inizio ore 15
https://www.labaroviola.com/si-accende-la-corsa-al-5-posto-in-champions-italia-3-nel-ranking-alle-spalle-di-portogallo-e-inghilterra/275761/
Si accende la corsa al 5° posto in Champions: Italia 3° nel ranking alle spalle di Portogallo e Inghilterra