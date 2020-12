A Sky demoliscono la partita della Fiorentina: “Sembra una gara di serie C degli anni 80”

Fiorentina-Verona non è stata di certo una bella partita, complice anche un prestazione imbarazzante dell’arbitro Fourneau, capace di fischiare un rigore per il Verona praticamente inesistente, rigore confermato anche dopo averlo chiamato alla revisione del Var. Ma non è stato solo il rigore il problema, la gestione della partita è stata grottesca, con falli e fischi senza senso.

Arbitro totalmente in preda dei 22 ragazzi in campo. Ne è venuta fuori una brutta partita, cosa che non è sfuggita ai telecronisti di Sky Dario Massara e Nando Orsi che hanno definito la gara: “Una partita di serie C degli anni 80”. Una definizione che no farà di certo piacere alle due squadre in campo.

