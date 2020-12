Prandelli: “Rigore Verona? Si può discutere sul fuorigioco. Oggi non è un passo indietro”

Queste le parole di Cesare Prandelli in sala stampa nel post-gara di Fiorentina-Verona:

“Passo indietro? No, il Verona è una squadra solida, grande rammarico perché volevamo vincere per i nostri tifosi che ci hanno incitato. Peso per non aver ottenuto vittoria? Si, ma la squadra ci ha messo il cuore, la classifica va guardata, ma dobbiamo mantenere una continutità e non c’è preoccupazione. Forneau ed i rigori? Si può discutere sul fuorigioco ad inizio azione non sui rigori sull’ammonizione vi dico che ho sempre avuto un atteggiamento positivo, ma ci sta. Ci è mancato un pizzico di fortuna anche sul colpo di testa di Milenkovic, la cosa buona è che siamo stati spesso in area di rigore, dobbiamo continuare a crederci.