Verona, Serdar: "La qualità della Fiorentina è venuta fuori e ci hanno fatto gol. Ora restiamo uniti"

Il centrocampista del Verona: "Dobbiamo migliorare in difesa, ma restiamo uniti come squadra

Il centrocampista dell'Hellas Verona, Suat Serdar, ha parlato in conferenza stampa al termine del match del Franchi. Queste le sue parole:

"Contento di aver segnato il mio primo gol in Serie A. La Fiorentina ci ha messo sotto pressione, e la nostra priorità doveva essere la fase difensiva. Alla fine la loro qualità è venuta fuori e sono riusciti a segnare. Nel finale, avremmo dovuto essere più concentrati e compatti come squadra.

Oggi abbiamo concesso 3 gol, ma siamo consapevoli che dobbiamo migliorare in difesa. Speriamo che il futuro possa portarci a risultati migliori sotto questo aspetto. L'importante è restare uniti come squadra, sempre.

Otto sconfitte sono troppe? Considerando gli infortuni che abbiamo avuto, compreso il mio per due mesi, è stato un periodo difficile. Ora, però, il mister ha finalmente a disposizione un undici di base su cui contare, anche se ci sono ancora molti giocatori fuori".

Sottil: “Ora è legittimo sognare. Spendo tante energie nei dribbling, ma lavoro per fare l’ultimo step”

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