Notizie Serdar Fiorentina

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Verona, Serdar: "La qualità della Fiorentina è venuta fuori e ci hanno fatto gol. Ora restiamo uniti"

10 novembre 2024 18:19

Serdar: "Fiorentina grande squadra, ma lo stadio ci ha aiutato molto. Vogliamo restare in questo campionato"

06 maggio 2024 20:09

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