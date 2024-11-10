Zanetti: "Non era facile ripetersi contro questa Fiorentina. Nel primo tempo abbiamo speso tanto"

Zanetti analizza la sconfitta: 'Abbiamo lottato, ma non siamo stati al livello di una squadra proiettata alla Champions

L'allenatore dell'Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa al termine del match del Franchi. Queste le parole del tecnico:

"Si doveva fare di più. L’impegno e l’atteggiamento c’erano, la partita è stata combattuta per lunghi tratti. Eravamo in partita, ma dopo il gol subito su calcio d’angolo, in fase di marcatura, abbiamo cercato di rientrare ma abbiamo preso il 3-1. La Fiorentina ha grande qualità e fiducia, con un centravanti che segna ogni volta che tocca la palla, supportato da una squadra molto solida.

Per noi, l’autostima è fondamentale. Dobbiamo imparare a gestire le vittorie importanti e le sconfitte pesanti. Il percorso non è semplice, ma ho dei buoni giocatori. Stiamo cercando una solidità diversa: oggi il risultato ci punisce, ma l’atteggiamento c’è stato. Abbiamo commesso degli errori, e per fare punti contro una squadra come la Fiorentina devi essere perfetto.

Nel primo tempo abbiamo dato tanto, mantenendo la pressione sulla Fiorentina e gestendo bene le ripartenze. La partita era equilibrata, ma nel secondo tempo abbiamo abbassato troppo il baricentro e perso intensità. Il gol subito su angolo è stato decisivo, e con il cambio di situazione il risultato ci ha penalizzato più di quanto meritassimo. Nonostante tutto, credo che i ragazzi abbiano dato il massimo, anche se probabilmente non avevano più energie. Nella partita precedente avevamo speso molto.

La continuità delle prestazioni c’è stata, i ragazzi hanno dato tutto e questo è l’aspetto positivo. In altre partite siamo stati diversi, ora dobbiamo cercare di mantenere questa continuità, soprattutto in termini di atteggiamento. Non è stata la stessa prestazione della settimana scorsa, è ovvio, ma ripetersi contro una squadra come la Fiorentina non era facile. Non siamo stati al livello di una squadra che punta alla Champions, ma non mi sento di rimproverare nulla ai ragazzi in termini di impegno e partecipazione. Hanno cercato di fare del loro meglio.

Ancora non abbiamo fatto uno 0-0, ma prima o poi arriverà. Sul primo gol, stavamo attaccando noi e ci siamo scoperti un attimo, con Serdar che si è inserito troppo facilmente, lasciandoci vulnerabili. Questo processo deriva in parte dalla paura di subire gol stupidi, come quelli presi nelle partite precedenti. Tuttavia, vedo dei miglioramenti: la difesa sta lottando in modo diverso"

PAGELLE FIORENTINA: KEAN DEVASTANTE, DA URLO. COMUZZO E RANIERI PERFETTI. BELTRAN DELIZIA

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