Bonazzoli: "Kean ha avuto un impatto incredibile con la Fiorentina. Dimostra di meritare la Nazionale"

L'ex attaccante ha parlato dell'impatto di Moise Kean in maglia viola: "Le doti di Kean sono evidenti

L'ex attaccante Emiliano Bonazzoli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, dove ha parlato di Moise Kean e del suo rendimento con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Kean? Può coesistere con Retegui in Nazionale. Spalletti vorrà puntare sull’attacco pesante. L’attaccante della Fiorentina sta dimostrando di meritare una maglia in Nazionale. Le sue doti sono evidenti e per il bene di tutti speriamo le mostri ancora per tanto tempo. Ha avuto un impatto incredibile con la Fiorentina".

Radio Bruno: “Pessimismo su Cataldi, si va verso l’assenza col Verona. Al suo posto Adli o Richardson”

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