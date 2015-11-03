Notizie Bonazzoli Fiorentina

Bonazzoli: "Palladino ha avuto la forza di reagire ai cali ed è diventato ancora più bravo"
13 aprile 2025 14:30
Bonazzoli: "Kean ha avuto un impatto incredibile con la Fiorentina. Dimostra di meritare la Nazionale"
09 novembre 2024 16:29
Corriere dello Sport, Petagna e Bonazzoli nel mirino ma Fiorentina vuole il prestito no obbligo
25 gennaio 2023 08:50
Corriere Fiorentino, Berardi il sogno (impossibile) della Fiorentina. Viva la pista Bonazzoli, concorrenza Lazio
24 gennaio 2023 09:26
Corriere dello Sport: “Bonazzoli-Fiorentina? La Salernitana lo cede solo in prestito con obbligo fissato a 5 milioni”
23 gennaio 2023 08:20
Corriere dello Sport, Fiorentina su Henry e Bonazzoli: l'attaccante granata costa 4/5 milioni
18 gennaio 2023 09:37
In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto
24 aprile 2022 19:25
Bonazzoli: "Permanenza di Vlahovic il colpo più importante. Con Italiano renderà al massimo"
13 luglio 2021 14:11
Gazzetta, Fiorentina su Bonazzoli della Sampdoria: il suo contratto scadrà nel 2021
07 agosto 2020 12:10
Bonazzoli: "Abbiamo provato a sbilanciarsi per pareggiare ma poi abbiamo preso gol"
25 settembre 2019 23:44
Accorcia le distanze la Sampdoria. A segno Bonazzoli su corner
25 settembre 2019 23:35
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