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Notizie Bonazzoli Fiorentina

Bonazzoli: "Palladino ha avuto la forza di reagire ai cali ed è diventato ancora più bravo"

13 aprile 2025 14:30

Bonazzoli: "Kean ha avuto un impatto incredibile con la Fiorentina. Dimostra di meritare la Nazionale"

09 novembre 2024 16:29

Corriere dello Sport, Petagna e Bonazzoli nel mirino ma Fiorentina vuole il prestito no obbligo

25 gennaio 2023 08:50

Corriere Fiorentino, Berardi il sogno (impossibile) della Fiorentina. Viva la pista Bonazzoli, concorrenza Lazio 

24 gennaio 2023 09:26

Corriere dello Sport: “Bonazzoli-Fiorentina? La Salernitana lo cede solo in prestito con obbligo fissato a 5 milioni”

23 gennaio 2023 08:20

Corriere dello Sport, Fiorentina su Henry e Bonazzoli: l'attaccante granata costa 4/5 milioni

18 gennaio 2023 09:37

In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto

24 aprile 2022 19:25

Bonazzoli: "Permanenza di Vlahovic il colpo più importante. Con Italiano renderà al massimo"

13 luglio 2021 14:11

Gazzetta, Fiorentina su Bonazzoli della Sampdoria: il suo contratto scadrà nel 2021

07 agosto 2020 12:10

Bonazzoli: "Abbiamo provato a sbilanciarsi per pareggiare ma poi abbiamo preso gol"

25 settembre 2019 23:44

Accorcia le distanze la Sampdoria. A segno Bonazzoli su corner

25 settembre 2019 23:35

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