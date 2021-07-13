Bonazzoli: "Permanenza di Vlahovic il colpo più importante. Con Italiano renderà al massimo"

Le parole di Emiliano Bonazzoli ai microfoni di Lady Radio

Emiliano Bonazzoli, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare del nuovo progetto Viola dopo l'arrivo di Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole:

"Italiano è uno che ha idee chiare, i suoi giocatori sanno perfettamente cosa fare in campo e lo dimostra lo Spezia. Il mercato è aperto, immagino che Italiano voglia un centrocampo che gli dia possibilità di variare visto che ha dimostrato di poterlo fare".

VLAHOVIC "Se dovesse rimanere sarebbe il colpo più importante, spero per la Fiorentina che rimanga. Con le idee di gioco di Italiano potrà essere sfruttato al massimo".

ZACCAGNI "Con Zaccagni ho giocato al Cittadella, è un centrocampista offensivo e sarebbe un grandissimo colpo anche lui".

MESSIAS "Messias lo conosco meno, è una seconda punta. Penso che la competizione faccia bene ad un attaccante, più si è e meglio è. Si può anche imparare qualcosa dai compagni".

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