Corriere dello Sport, Fiorentina su Henry e Bonazzoli: l’attaccante granata costa 4/5 milioni

Ecco che dunque il nuovo nome che l’area tecnica della Fiorentina sta valutando è quello che porta a Thomas Henry, dato ormai in uscita dal Verona ma cercato con insistenza anche dalla Salernitana. L’altro nome che la squadra mercato della Fiorentina ha iniziato a valutare è quello di Federico Bonazzoli, giocatore di proprietà della stessa Salernitana (che valuta il classe ’97 tra i 4 e i 5 milioni) che rispetto allo scorso anno ha trovato qualche difficoltà in più a livello di rendimento. Motivo per cui non è escluso che la punta possa scegliere di cambiare maglia a gennaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

