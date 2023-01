Di Marzio fa retromarcia e si arrende: “Fiorentina dice no al Leicester per Nico. Resta a Firenze”

Dopo aver dato la trattativa ai dettagli con Nico Gonzalez ad un passo dal Leicester e un trasferimento che si sarebbe chiuso in un paio di giorni (notizia smentita subito dalla nostra redazione, cosi come tutta la trattativa) Gianluca Di Marzio fa retromarcia e ammette: “Nico Gonzalez resta a Firenze, ennesimo no della Fiorentina al Leicester, il club inglese ha definitivamente mollato il giocatore argentino” poi scrive: “Nico Gonzalez resta a Firenze. Dopo le parole di Joe Barone prima della partita contro la Roma, il Leicester ha presentato una nuova offerta nelle ultime ore, ma la Fiorentina detto no. La società inglese ha rinunciato all’acquisto dell’argentino classe 1998 e si concentrerà su altri obiettivi. Ricordiamo che il Leicester aveva presentato inizialmente un’offerta di circa 30 milioni di sterline (circa 34 milioni di euro) alla Fiorentina”. Dunque finisce qui la telenovela Nico Gonzalez dopo le speculazioni di questi giorni.

