Bonazzoli: “Palladino ha avuto la forza di reagire ai cali ed è diventato ancora più bravo”

A Oacalcio.it ha parlato l’ex attaccante di Fiorentina e Parma Emiliano Bonazzoli che ha presentato la gara di oggi: “Sono due squadre con obiettivi opposti perché i viola sono una realtà europea che ha ben figurato in Conference e che può puntare al quarto posto, mentre i ducali vivono in un momento delicato perché sono attaccati alla zona retrocessione, ma penso che riusciranno a salvarsi.”

Su Palladino: “L’ho studiato perché ha allenato anche mio figlio a Monza nelle giovanili e devo dire che è molto bravo. Sta crescendo tanto e si vede che sa gestire anche situazioni difficili. Firenze non è un ambiente semplice e lo so perché ho giocato in questa piazza per qualche mese e le pressioni sono sempre state alte, ma Raffaele le ha comprese benissimo. Quando i risultati non arrivano, le critiche sono normali ma ha saputo riprendersi alla grande.”

Su Kean: “Ha raggiunto una maturità che tutti ci aspettavamo e sono felice per lui perché è diventato fortissimo, è il prototipo dell’attaccante moderno perché sa tenere palla, va molto bene in profondità ed è completo in tutto e per tutto. Kean è l’arma principale della Fiorentina .”