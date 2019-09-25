Bonazzoli: "Abbiamo provato a sbilanciarsi per pareggiare ma poi abbiamo preso gol"

L'attaccante blucerchiato, Federico Bonazzoli, ha parlato a Dazn a fine partita del match Fiorentina-Sampdoria al Franchi: "Eravamo partiti bene nel secondo tempo avendo il giusto approccio. Ma l'espu...

A cura di Redazione Labaroviola 25 settembre 2019 23:44

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