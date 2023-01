Corriere dello Sport, Petagna e Bonazzoli nel mirino ma Fiorentina vuole il prestito no obbligo

Sul tema per ora la società nicchia – il diktat che viene ribadito è che solo se ci saranno occasioni il club si farà trovare vigile – ma la sensazione è che non ci sia la volontà di fare anticipi di cassa. Se ci saranno le condizioni per un prestito, il ds Pradè affonderà il colpo ma ad oggi le due principali idee di mercato sono bloccate: su Petagna il Napoli continua a chiedere l’obbligo di riscatto a 10 milioni (stesse condizioni pattuite in estate col Monza, in caso di salvezza), mentre la Salernitana propone la stessa formula (ma alla metà del prezzo, 5) per Bonazzoli, cercato anche dalla Lazio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

