Labaro Viola

Radio Bruno: "Pessimismo su Cataldi, si va verso l'assenza col Verona. Al suo posto Adli o Richardson"

Non arrivano buone notizie dal Viola Park riguardo le condizioni di Danilo Cataldi, il centrocampista non ha ancora recuperato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2024 14:18
Radio Bruno: "Pessimismo su Cataldi, si va verso l'assenza col Verona. Al suo posto Adli o Richardson" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Radio
Fiorentina
Cataldi
Adli
Condividi

Vigilia di campionato per la Fiorentina che domani incontrerà al Franchi il Verona alle ore 15. Raffaele Palladino tornerà a schierare la squadra titolare dopo il grande turnover fatto contro l'APOEL in Conference League. Sicuramente non ci sarà Gudmundsson che tornerà a disposizione dopo la sosta, grandi dubbi su Danilo Cataldi, che come riporta Radio Bruno, non dovrebbe essere della partite e su di lui ci sono grandi dubbi anche per la convocazione. Al suo posto si giocano il posto Richardson, Mandragora o Adli, anche se le sue condizioni sono tutte da valutare. Davanti non ci sono dubbi su Kean al centro dell'attacco con Colpani e Sottil sugli esterni e Beltran trequartista. Anche la difesa tornerà ad essere quella titolare con De Gea in porta e con la linea difensiva formata da Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens.

LA FAVOLA DI COMUZZO, DALLL'ARRIVO A FIRENZE A 15 ANNI ALLA NAZIONALE

https://www.labaroviola.com/la-favola-di-comuzzo-e-meravigliosa-lanciato-a-firenze-da-italiano-ora-e-titolare-e-va-in-nazionale/276171/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok