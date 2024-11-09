Radio Bruno: "Pessimismo su Cataldi, si va verso l'assenza col Verona. Al suo posto Adli o Richardson"

Non arrivano buone notizie dal Viola Park riguardo le condizioni di Danilo Cataldi, il centrocampista non ha ancora recuperato

Vigilia di campionato per la Fiorentina che domani incontrerà al Franchi il Verona alle ore 15. Raffaele Palladino tornerà a schierare la squadra titolare dopo il grande turnover fatto contro l'APOEL in Conference League. Sicuramente non ci sarà Gudmundsson che tornerà a disposizione dopo la sosta, grandi dubbi su Danilo Cataldi, che come riporta Radio Bruno, non dovrebbe essere della partite e su di lui ci sono grandi dubbi anche per la convocazione. Al suo posto si giocano il posto Richardson, Mandragora o Adli, anche se le sue condizioni sono tutte da valutare. Davanti non ci sono dubbi su Kean al centro dell'attacco con Colpani e Sottil sugli esterni e Beltran trequartista. Anche la difesa tornerà ad essere quella titolare con De Gea in porta e con la linea difensiva formata da Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens.

LA FAVOLA DI COMUZZO, DALLL'ARRIVO A FIRENZE A 15 ANNI ALLA NAZIONALE

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