La favola di Comuzzo è meravigliosa. Lanciato a Firenze da Italiano, ora è titolare e va in Nazionale

Pietro Comuzzo, classe 2005, viene chiamato in Nazionale dopo aver sorpreso tutti ed essersi conquistato un posto da titolare nella Fiorentina

Un triplo salto che ha il sapore dell’impresa da vero fenomeno. In meno di un mese Pietro Comuzzo è passato dalla Nazionale Under 20 alla Maggiore, transitando a metà ottobre dall’Under 21 di Nunziata per l’impegno contro l’Irlanda. Dalle parti del Centro Tecnico di Coverciano le varie rappresentative si “strappano” con soddisfazione la convocazione del difensore centrale della Fiorentina che ha un rendimento altissimo nel club ed è diventato un punto fermo di Raffaele Palladino che per far giocare lui ha messo in panchina un pilastro come Quarta

Adesso è il commissario tecnico Luciano Spalletti a portarlo ancor più sotto i riflettori, chiamandolo per le sfide di Nations League contro Belgio e Francia. Un orgoglio per il giocatore e per la società viola e per tutti i tifosi della Fiorentina che si godono la chiamata in azzurro di un ragazzo che viene dal settore giovanile gigliato

Il classe 2005, titolare inamovibile della linea arretrata viola, ha stupito per esperienza, forza, determinazione e lettura del gioco nonostante la giovane età. Un 19enne che in campo sembra un trentenne. Lo chiamano il “soldato” e in stagione spiccano le sue prove con il Milan, ma anche contro Dovbyk della Roma, una prestazione che gli è valsa l’incoronazione definitiva di Raffaele Palladino: “E un grande difensore, ha annullato il suo avversario”. A Firenze Comuzzo ha stravolto tutte le gerarchie e toglierlo dall’undici titolare in campionato sembra quasi impossibile per i compagni, da Martinez Quarta a Pongracic.

Già lo scorso gennaio la scelta forte di voler puntare sul quel ragazzo del settore giovanile, dopo aver ceduto Yerry Mina al Cagliari Vincenzo Italiano decise di non voler nessun altro centrale ma di puntare su Comuzzo, l'ex tecnico viola ha avuto il grande merito di farlo esordire fra i “grandi” anche in momenti delicati come la sfida poi vinta contro il Napoli al Maradona, nell'ottobre del 2023, dopo il campionato arrivò l'esordio anche in Europa e in Coppa Italia contro l'Atalanta. Adesso Palladino, a soli 19 anni, lo ha confermato in prima squadra e dato un posto tra i titolari, mostrando per lui una stima enorme.

Nato a San Daniele del Friuli, gioca a calcio da quando aveva cinque anni e ha iniziato la trafila nel Tricesimo per poi passare all’Udinese, al Pordenone e infine alla Fiorentina dove è arrivato nel 2019 insieme al suo gemello Francesco che ha lasciato Firenze dopo appena un anno, mentre Pietro ha iniziato la sua rincorsa alla Prima squadra, senza mai perdere di vista i suoi idoli e punti di riferimento del passato e del presente: Giorgio Chiellini e Van Dijk del Liverpool. In viola è stato allenato da Galloppa e da Aquilani nelle varie Under mentre, come detto, con Italiano ha esordito in prima squadra.

Da bambino il suo primo ruolo è stato quello di portiere per imitare il padre che faceva il numero uno “anche se non a livelli eccezionali” ha detto di recente il calciatore. Ed è stato sempre suo padre a farlo appassionare a tutti i tipi di sport: dalla Formula 1 alle freccette, passando per basket, ciclismo e tennis. Chi lo conosce bene assicura che quando non gioca, non si perde un evento sportivo in televisione.

Mercoledì scorso è stato scelto dalla Fiorentina per affiancare il tecnico nella conferenza della vigilia di Conference League contro l’Apoel e in quell’occasione ha spiegato che può ancora migliorare nella costruzione del gioco mentre come marcatore può ritenersi già quasi soddisfatto. La chiamata in Nazionale è come una favola e un nuovo sogno raggiunto con il pensiero che inevitabilmente volerà alla sua mamma, scomparsa nel febbraio del 2023. Un evento doloroso che lo ha costretto a crescere in fretta anche nella vita quotidiana, oltre al calcio. Ma adesso c’è un successo in più da dedicarle e di cui essere fiero, oltre alla voglia di iscriversi all’Università, dopo aver terminato il liceo scientifico sportivo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport