Convocati ACF, capitan Pezzella stringe i denti. Torna anche Pjaca. Pioli ne chiama 24. La lista
Buone notizie per Stefano Pioli che riabbraccia sia il capitano German Pezzella ed anche Marko Pjaca, entrambi convocati per la gara di questa sera.Capitan Pezzella dovrebbe giocare dal primo minuto,...
Buone notizie per Stefano Pioli che riabbraccia sia il capitano German Pezzella ed anche Marko Pjaca, entrambi convocati per la gara di questa sera.
Capitan Pezzella dovrebbe giocare dal primo minuto, il croato invece pare destinato ad accomodarsi in panchina con Gerson che partirebbe giocare titolare alto a destra.
I convocati della Fiorentina: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Dragowski, Eysseric, Edimilson, Vitor Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Sottil, Thereau, Veretout, Vlahovic.
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