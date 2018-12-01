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Convocati ACF, capitan Pezzella stringe i denti. Torna anche Pjaca. Pioli ne chiama 24. La lista

Buone notizie per Stefano Pioli che riabbraccia sia il capitano German Pezzella ed anche  Marko Pjaca, entrambi convocati per la gara di questa sera.Capitan Pezzella dovrebbe giocare dal primo minuto,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2018 13:57
Convocati ACF, capitan Pezzella stringe i denti. Torna anche Pjaca. Pioli ne chiama 24. La lista - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Buone notizie per Stefano Pioli che riabbraccia sia il capitano German Pezzella ed anche  Marko Pjaca, entrambi convocati per la gara di questa sera.

Capitan Pezzella dovrebbe giocare dal primo minuto, il croato invece pare destinato ad accomodarsi in panchina con Gerson che partirebbe giocare titolare alto a destra.

I convocati della Fiorentina: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Dragowski, Eysseric, Edimilson, Vitor Hugo, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Gerson, Simeone, Sottil, Thereau, Veretout, Vlahovic.

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