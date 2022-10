I convocati della Fiorentina per gli Hearts: non ci sono Barak e Sottil. Torna Dodò

Mister Vincenzo Italiano ha diramato i convocati della Fiorentina per la sfida di Conference League contro gli Hearts. Torna a disposizione Dodò, che ha messo alle spalle l’infortunio e volerà in Scozia con la squadra. Presenti anche Nico Gonzalez e Milenkovic. A sorpresa, invece, non ci sarà Barak, allenatosi questa mattina a parte e costretto dunque a restare a Firenze. Out anche Sottil che proseguirà il suo programma di recupero a Firenze. Questa la lista completa: