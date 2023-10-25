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Convocati Fiorentina per il Cukaricki: Out Bonaventura e Biraghi. Torna Pierozzi, Ikonè c'è

Come già annunciato da mister Italiano domani Biraghi e Bonaventura non saranno della partita. Ikonè ce la fa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 ottobre 2023 18:28
Convocati Fiorentina per il Cukaricki: Out Bonaventura e Biraghi. Torna Pierozzi, Ikonè c'è -
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Firenze, stadio A.Franchi, 11.05.2023, Fiorentina-Basilea, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Da pochi minuti la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Conference contro il serbi del Cukaricki. Di seguito il post sul profilo Twitter del club gigliato:

 

 

KAYODE HA MOSTRATO LA SUA FELICITA' PER IL RINNOVO ANCHE SUI SOCIAL

https://www.labaroviola.com/il-messaggio-di-kayode-sui-social-onorato-di-rinnovare-con-la-fiorentina-tanto-ancora-da-dimostrare/228158/

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