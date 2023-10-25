Convocati Fiorentina per il Cukaricki: Out Bonaventura e Biraghi. Torna Pierozzi, Ikonè c'è
Come già annunciato da mister Italiano domani Biraghi e Bonaventura non saranno della partita. Ikonè ce la fa
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2023 18:28
Da pochi minuti la Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Conference contro il serbi del Cukaricki. Di seguito il post sul profilo Twitter del club gigliato:
KAYODE HA MOSTRATO LA SUA FELICITA' PER IL RINNOVO ANCHE SUI SOCIAL
https://www.labaroviola.com/il-messaggio-di-kayode-sui-social-onorato-di-rinnovare-con-la-fiorentina-tanto-ancora-da-dimostrare/228158/