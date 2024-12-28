Palladino: "Ho visto una squadra rabbiosa, c'è voglia di riscatto. Tra qualche partita fisseremo obiettivi"

Le parole di mister Raffaele Palladino ai canali ufficiali del club alla vigilia di Juventus-Fiorentina:Come ho visto i ragazzi? Ho visto una squadra rabbiosa dopo l'Udinese. Sono molto concentrati, h...

Le parole di mister Raffaele Palladino ai canali ufficiali del club alla vigilia di Juventus-Fiorentina:

Come ho visto i ragazzi? Ho visto una squadra rabbiosa dopo l'Udinese. Sono molto concentrati, hanno grande spirito nel preparare la partita di domani. Sono convinto che la squadra avrà voglia di riscatto.

Analizziamo tutto ciò che in queste due gare non abbiamo fatto in maniera perfetta. Bisogna lavorare e stare attenti a tutti i dettagli che fanno la differenza in Serie A. Faremo una grande prestazione con la Juventus. Una partita molto importante per tifosi, città e per la società ed anche per i ragazzi che hanno voglia di riscatto. Sappiamo che dobbiamo fare la partita perfetta.

Thiago Motta? Ha fatto benissimo a Bologna e sta facendo bene alla Juventus. Ha un grande futuro davanti e lo stimo molto sia come persona che come amico perchè abbiamo giocato insieme. Gli auguro il meglio e dalla prossima partita gli auguro di fare sempre meglio.

Questo è stato un periodo molto bello per noi, abbiamo fatto risultati meravigliosi ma ancora non abbiamo fatto nulla. Dobbiamo mantenere un equilibrio sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Devo dire che anche i tifosi sono molto equilibrati e ci stanno vicino. Ora dobbiamo pensare partita dopo partita e poi tra qualche settimana inizieremo a fissare degli obiettivi. Ora dobbiamo spingere sull'acceleratore e sono convinto che nelle prossime settimane continueremo a far bene."

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