Moretto conferma: "Quarta al River in chiusura, affare da 7 milioni. In uscita occhio anche a Ikoné"

L'esperto di mercato Moretto ha parlato delle trattative che coinvolgono la Fiorentina, soprattutto Quarta, Ikoné, Biraghi e non solo

L’esperto di mercato e giornalista di Relevo Matteo Moretto ha parlato di Fiorentina e mercato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, soprattutto di Martinez Quarta, dato in uscita per tornare in Argentina. Queste le sue parole:

Su Martinez Quarta: "Confermo tutto, diciamo che la Fiorentina ha un piano chiaro da seguire, ci sono dei giocatori a cui è stato comunicata l’uscita. Tra questi c’era Martinez Quarta, e il suo desiderio era quello di tornare al River. Lui l’ha detto alla Fiorentina, sta cercando di fare pressione affinché i due club trovino un accordo. Io credo che a inizio settimana prossima le cose andranno per il verso giusto. Il ragazzo è molto legato al River e alle sue radici. So che ha avuto altri apprezzamenti, è un difensore che avrebbe fatto comodo a diversi club anche in Italia, ma credo sia una questione personale, questo suo senso di attaccamento."

Sulle cifre di Quarta: "Le ultime novità che ho avuto mi dicevano di una cifra intorno ai 7 milioni. La Fiorentina voleva avvicinarsi il più possibile ai 9, ma saremo intorno ai 7. La Fiorentina perderà un leader, è un giocatore importante per la squadra, ai viola servirà investire in un altro leader poi, sia guardando in casa che prendendo da fuori."

Su altre trattative della Fiorentina: "Adesso si cercherà una soluzione ovviamente per Biraghi, ma penso anche per Ikoné, che credo sia in uscita. Ci sono club che chiedono informazioni per Kayode, qualora dovesse uscire la Fiorentina monitora Coulibaly. Folorunsho è in cima alle preferenze della dirigenza, potrebbe essere il nome giusto. Poi se esce uno come Ikoné potrebbe arrivare qualcun altro."

Su Kean: "Kean è in top 3 acquisti in Serie A per rendimento, mi aspetto una partita aperta tra Juventus e Fiorentina. I viola vogliono andare lì per giocarsela a viso aperto, con coraggio, soprattutto dopo le ultime due battute d'arresto, c'è voglia di riprendere quel percorso iniziato mesi fa."

NICO PRESENTE CONTRO LA FIORENTINA

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