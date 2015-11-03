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Notizie Moretto Fiorentina

Moretto: "Inigo Perez piaceva alla Fiorentina come tecnico, ma andrà quasi sicuramente al Villareal"

07 maggio 2026 14:19

Moretto: "Fagioli é il punto fisso della Fiorentina, ma Paratici ascolterà tutte le offerte per il ragazzo"

27 aprile 2026 14:18

Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona

03 aprile 2026 23:05

Moretto: "Gudmundsson non è incedibile, a giugno può uscire in caso di offerta importante"

02 aprile 2026 17:13

Moretto: "Contatti in corso tra Mallorca e Cagliari per Luvumbo che preferisce la Spagna rispetto alle altre opzioni"

02 febbraio 2026 16:18

Moretto: “Kean piace molto a Simone Inzaghi, ma al momento nessuna trattativa”

26 gennaio 2026 16:32

Moretto rivela: "Il Paris FC spinge per Coppola, si cerca di superare la concorrenza viola"

22 gennaio 2026 18:02

Moretto su Mandragora: "A gennaio potrebbe partire. Hanno chiesto informazioni il Marsiglia e il Genoa"

20 dicembre 2025 19:05

Moretto: “Trattativa avanzata tra Fiorentina e Paratici. Contatti costanti e svolta a stretto giro”

20 dicembre 2025 16:22

Moretto: “La Fiorentina propone 5 anni di contratto a Paratici per diventare il nuovo Head of Football”

20 dicembre 2025 15:58

Moretto: ”Dzeko può lasciare la Fiorentina a gennaio. Kean invece resterà a Firenze”

11 dicembre 2025 10:45

Moretto sul ds: “Commisso ha in testa Giuntoli, ma l’idea è quella di continuare così per ora”

04 novembre 2025 19:25

Moretto su Pradè: "Il DS Viola è sotto osservazione. Prossimi risultati decisivi per il suo futuro"

28 ottobre 2025 17:32

Moretto rivela: "La Fiorentina aveva bloccato Frendrup prima di andare su Nicolussi Caviglia"

29 agosto 2025 16:33

Moretto: "Comuzzo prima scelta del Milan per sostituire Thiaw ma è stato ritenuto troppo costoso"

11 agosto 2025 15:19

Moretto conferma: “Somh-Fiorentina ai dettagli, chiusura ad inizio settimana”

02 agosto 2025 22:36

Moretto: "Zanoli piace a Fiorentina e Bologna, può essere lui il rinforzo per la fascia"

30 luglio 2025 18:59

Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina è vicina al centrocampista Simon Sohm del Parma"

17 luglio 2025 18:40

Moretto rivela: "L'ex Chelsea Willian è stato offerto alla Fiorentina. Per ora nessuna trattativa"

09 luglio 2025 19:33

Il Galatasaray rilancia per Osimhen e offre 75 milioni al Napoli. Kean più lontano dalla Turchia?

08 luglio 2025 23:01

Moretto: "Fiorentina ai dettagli per Dzeko. Annuale con opzione da 1,5-1,8 milioni a stagione"

16 giugno 2025 14:40

Moretto rivela: "Confermo al 100% che Farioli è nella lista dei candidati per la panchina della Fiorentina"

31 maggio 2025 13:40

Moretto svela tutto su De Gea, Dodô e Kean: “Priorità a Firenze, c'è voglia di restare”

25 aprile 2025 22:40

Moretto: "La Fiorentina ha comunicato il rinnovo a De Gea fino al 2026. Re David resterà a Firenze"

06 aprile 2025 16:07

Moretto svela: “Sottil ha prolungato il contratto con la Fiorentina prima di firmare con il Milan”

04 febbraio 2025 08:26

Dalla Spagna insistono: "Fiorentina corsa contro il tempo per chiudere il colpo Rafa Mir"

03 febbraio 2025 23:33

Moretto: "Fiorentina pensa a Dany Mota per sostituire Sottil. Prima serve l'ok del Monza"

03 febbraio 2025 16:44

Moretto svela: "Accordo Milan-Fiorentina per Sottil. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni"

03 febbraio 2025 16:29

Moretto: "Ndour-Fiorentina, firmerà un contratto fino al 2029. Arriverà in città tra stasera e domani"

01 febbraio 2025 15:26

Moretto: "Fiorentina e Galatasaray trattano le condizioni definitive per Zaniolo. Accordo col calciatore"

30 gennaio 2025 20:59

Moretto: "Il Napoli è pronto ad alzare l'offerta per Comuzzo, che non ha ancora deciso il suo futuro"

30 gennaio 2025 13:39

Moretto: "Napoli prepara una nuova offerta per Comuzzo, prestito di 5 milioni con obbligo a 25"

29 gennaio 2025 14:45

Moretto: "Buchanan richiesto da varie squadre, tra cui la Fiorentina, per il prestito"

26 gennaio 2025 19:03

Moretto: "Folorunsho-Fiorentina, prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 8+bonus"

09 gennaio 2025 15:13

Moretto sicuro: "Raggiunto l'accordo tra Napoli e Fiorentina per Michael Folorunsho"

31 dicembre 2024 00:05

Moretto conferma: "Quarta al River in chiusura, affare da 7 milioni. In uscita occhio anche a Ikoné"

28 dicembre 2024 14:08

Moretto: "Quarta dovrebbe lasciare la Fiorentina, potrebbe essere un'idea della Juve"

22 dicembre 2024 20:18

"Non ci sono più margini tra la Fiorentina e Torreira, club viola ha deciso così. Il giocatore ci è rimasto male"

24 maggio 2022 00:37

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