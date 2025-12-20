Moretto: “Trattativa avanzata tra Fiorentina e Paratici. Contatti costanti e svolta a stretto giro”

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, dà nuovi sviluppi sulla trattativa tra la Fiorentina e Fabio Paratici che ha raggiunto uno stato di avanzamento e sarebbe in procinto di arrivare ad una svolta a stretto giro. Di seguito il post sul suo profilo X.

La trattativa tra la Fiorentina e Paratici è avanzata. Il club viola sta spingendo per convincere l’attuale dirigente del Tottenham ad accettare la proposta quinquennale. Contatti costanti e situazione pronta ad una svolta a stretto giro. https://t.co/Q7mYE9Aodx — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 20, 2025