Moretto: "Trattativa avanzata tra Fiorentina e Paratici. Contatti costanti e svolta a stretto giro"

Moretto: “Trattativa avanzata tra Fiorentina e Paratici. Contatti costanti e svolta a stretto giro”

Redazione

20 Dicembre · 16:22

Aggiornamento: 20 Dicembre 2025 · 16:22

ACF FiorentinaMorettoParatici

Il giornalista ha dato ulteriori aggiornamenti sulla trattativa in essere tra la Fiorentina e il dirigente attualmente al Tottenham

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, dà nuovi sviluppi sulla trattativa tra la Fiorentina e Fabio Paratici che ha raggiunto uno stato di avanzamento e sarebbe in procinto di arrivare ad una svolta a stretto giro. Di seguito il post sul suo profilo X.

