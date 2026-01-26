Moretto: “Kean piace molto a Simone Inzaghi, ma al momento nessuna trattativa”

Il noto giornalista ha riportato la notizia dell’interesse da parte del club di Simone Inzaghi per il centravanti viola Kean

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, nel corso di un video sul proprio canale YouTube, ha parlato di un interessamento dall’Arabia per Moise Kean: “Qualora dovessero esserci le condizioni per l’uscita di Marco Leonardo, uno dei nomi che piacciono maggiormente a Simone Inzaghi è sicuramente quello di Moise Kean della Fiorentina. Ad oggi non c’è una trattativa in corso, ma il gradimento sia della parte tecnica che della direzione sportiva dell’Al Hilal. Vedremo se nelle prossime settimane succederà l’imponderabile, anche se la Fiorentina non vorrebbe cederlo”.