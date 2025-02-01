Moretto: "Ndour-Fiorentina, firmerà un contratto fino al 2029. Arriverà in città tra stasera e domani"

È fatta per Ndour alla Fiorentina. Il centrocampista, in arrivo dal PSG, arriverà in città nelle prossime ore

La Fiorentina ha chiuso per Cher Ndour, centrocampista in arrivo dal Paris Saint-Gemain. Secondo quanto riporta il giornalista Matteo Moretto, il giovane talento, classe 2004, firmerà un contratto che lo legherà al club viola fino al 2029. Ndour dovrebbe arrivare in città tra stasera e domani, quindi sarà atteso nelle prossime ore per svolgere le visite mediche di rito che precederanno la firma.

Pedullà annuncia: “La Fiorentina chiude per Ndour e perfeziona i dettagli per Zaniolo”

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-la-fiorentina-chiude-per-ndour-e-perfeziona-i-dettagli-per-zaniolo/287097/