Pedullà annuncia: "La Fiorentina chiude per Ndour e perfeziona i dettagli per Zaniolo"

Secondo l'esperto di mercato Pedullà la Fiorentina ha chiuso per l'arrivo di Ndour, ai dettagli anche la trattativa per Zaniolo

La Fiorentina ha chiuso per l'arrivo di Ndour. Ad annunciarlo è l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, che in esclusiva aveva rivelato il ritorno di fiamma per il centrocampista del PSG in prestito al Besiktas. In poche ore, la società gigliata ha concluso la trattativa, assicurandosi così le prestazioni del giovane classe 2004.

Ai dettagli anche la chiusura per Nicolò Zaniolo. Già nella giornata di ieri la trattativa sembrava in dirittura d'arrivo, e adesso la Fiorentina sta definendo gli ultimi particolari per riportare il classe '99 in maglia viola, dopo essere cresciuto nelle giovanili gigliate. Questo il post su X di Pedullà:

NDOUR NON ESCLUDE FAGIOLI

https://www.labaroviola.com/pedulla-ndour-non-esclude-fagioli-la-fiorentina-puo-fare-2-centrocampisti-serve-pero-una-cessione/287090/