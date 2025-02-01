Pedullà: "Ndour non esclude Fagioli, la Fiorentina può fare 2 centrocampisti. Serve però una cessione"

La Fiorentina è a caccia di rinforzi per il proprio centrocampo, uno degli ultimi nomi usciti per la mediana viola è quello di Cher Ndour del Paris Saint Germain. Alfredo Pedullà sul proprio profilo X...

La Fiorentina è a caccia di rinforzi per il proprio centrocampo, uno degli ultimi nomi usciti per la mediana viola è quello di Cher Ndour del Paris Saint Germain. Alfredo Pedullà sul proprio profilo X ha confermato l'interesse della Fiorentina per il centrocampista della nazionale Under 21 e poi ha aggiunto che l'eventuale acquisto di Ndour non escluderebbe l'arrivo di Fagioli perché la dirigenza viola con un uscita a centrocampo può prendere 2 centrocampisti.

La Fiorentina dunque potrebbe prendere 2 centrocampisti nell'ultimi giorni di mercato, i nomi sul taccuino dei dirigenti viola sono quelli di Fagioli, Ndour e Belahyane dell'Hellas Verona. Per prendere 2 centrocampisti serve però che ci sia qualcuno che venga ceduto dei centrocampisti presenti in rosa

PEDULLA SU COMUZZO

https://www.labaroviola.com/pedulla-nessun-ultimatum-per-comuzzo-si-puo-cedere-fino-alla-fine-per-40-milioni-contatti-in-giornata/287086/