Pedullà: "Nessun ultimatum per Comuzzo, si può cedere fino alla fine per 40 milioni. Contatti in giornata"

La trattativa per Pietro Comuzzo al Napoli è sempre in piedi, a rivelarlo è il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite un tweet sul suo profilo X. Infatti secondo Pedullà...

La trattativa per Pietro Comuzzo al Napoli è sempre in piedi, a rivelarlo è il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà tramite un tweet sul suo profilo X. Infatti secondo Pedullà al contrario di quello che sembrava ieri non c'è stato nessun ultimatum della Fiorentina per la cessione di Comuzzo ma al contrario se arriverà l'offerta giusta potrà essere ceduto fino alla fine.

L'offerta che ricordiamo può far cedere la Fiorentina è di 35 milioni + 5 di bonus, oggi sono previsti nuovi contatti e vedremo se il Napoli toccherà il muro dei 40 milioni chiesti da Commisso e dalla Fiorentina.

ZANETTI SU GHILARDI

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