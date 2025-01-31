Zanetti: "Ghilardi è un difensore centrale completo, punta a essere un leader che parla poco e fa tanto"

Il mister dell'Hellas Verona Zanetti ha parlato di Ghilardi nella conferenza stampa di presentazione della partita tra il suo Verona ed il Monza, queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:""Gh...

Il mister dell'Hellas Verona Zanetti ha parlato di Ghilardi nella conferenza stampa di presentazione della partita tra il suo Verona ed il Monza, queste le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

""Ghilardi è un ragazzo che ha fatto un campionato totale alla Sampdoria l'anno scorso mettendo esperienza, inizialmente si poteva valutarlo come un giocatore che potesse partire sul mercato invece ho spinto per farlo restare. In questo momento punta ad essere un leader tecnico, parlare poco e fare tanto, è chiaramente attenzionato e richiesto perchè è un difensore centrale completo che in questo momento sta giocando fuori ruolo come braccetto di sinistra e lo sta facendo in maniera egregia, quando si lavora coi giovani l'obiettivo è che esplodano, in questo senso io ho creduto molto in lui, in Coppola, in Belahyane, in Cissè, che è un altro ragazzo che il club ha come potenziale per il futuro".

PEDULLA SU FAGIOLI

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