Moretto rivela: “L’ex Chelsea Willian è stato offerto alla Fiorentina. Per ora nessuna trattativa”

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto esterno offensivo Willian, classe 1988, è stato proposto nelle scorse ore sia alla Fiorentina che al Torino. Tuttavia, ad oggi, non risultano trattative in corso tra il club viola e l’entourage del calciatore brasiliano.

L’ex Chelsea è attualmente svincolato dopo la fine dell’avventura con il Fulham in Premier League e valuta diverse opzioni per il suo futuro. Il nome è stato segnalato alla dirigenza gigliata come possibile profilo di esperienza internazionale da inserire sulla trequarti o sugli esterni, ma al momento non ci sono sviluppi concreti.