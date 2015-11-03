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Notizie Willian Fiorentina

La Stampa, Willian proposto a Fiorentina e Torino: è svincolato. I granata ci stanno pensando

10 luglio 2025 12:50

Moretto rivela: "L'ex Chelsea Willian è stato offerto alla Fiorentina. Per ora nessuna trattativa"

09 luglio 2025 19:33

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Sett. 28