La Stampa, Willian proposto a Fiorentina e Torino: è svincolato. I granata ci stanno pensando

Il mercato entra sempre più nel vivo. E secondo quanto riportato da La Stampa, l’entourage di Willian – ex Chelsea, Arsenal e Shakhtar, avrebbe proposto il calciatore alla Fiorentina e al Torino. Ricordiamo che da pochi giorni si è svincolato dal Fulham al termine del suo contratto con il club inglese. Appena 10 le presenze per il trentasettenne nell’ultima stagione in Premier League, ma i granata ci starebbero pensando per l’alto tasso di classe ed esperienza che porterebbe in dote. Più di 300 presenze con il Chelsea, 327 totali in Premier League (con 47 gol e 47 assist), 71 in Champions League (18 reti e 16 assist).