Moretto: "Buchanan richiesto da varie squadre, tra cui la Fiorentina, per il prestito"

Il giornalista ha riportato la notizia di mercato per cui il giocatore canadese dell'Inter potrebbe muoversi in prestito

Il centrocampista canadese Tajon Buchanan dell'Inter è stato accostato a vari club in questa finestra di mercato con vari interessamenti registrati nelle ultime ore. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto, il giocatore potrebbe muoversi in prestito con Monza, Fiorentina, Torino, Ajax e Villareal alla finestra, ma la situazione è in via di svolgimento e definizione con i nerazzurri che preferirebbero tenere il giocatore in Italia per visualizzarne direttamente i progressi dopo i pochi minuti giocati da quando è arrivato dal Brugge.

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