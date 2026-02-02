Moretto: “Contatti in corso tra Mallorca e Cagliari per Luvumbo che preferisce la Spagna rispetto alle altre opzioni”

Il noto giornalista, Matteo Moretto, rivela che sono in corso dei contatti tra Mallorca e Cagliari per Zito Luvumbo, cercato anche dalla Fiorentina. Il calciatore preferisce la destinazione spagnola a tutte le altre offerte ricevute nelle ultime ore; il Lecce è la società che sta cercando con più insistenza di ingaggiarlo.

Il Mallorca vuole chiudere l’operazione nelle prossime ore.