Moretto: “Contatti in corso tra Mallorca e Cagliari per Luvumbo che preferisce la Spagna rispetto alle altre opzioni”

Il noto giornalista, Matteo Moretto, rivela che sono in corso dei contatti tra Mallorca e Cagliari per Zito Luvumbo, cercato anche dalla Fiorentina. Il calciatore preferisce la destinazione spagnola a tutte le altre offerte ricevute nelle ultime ore; il Lecce è la società che sta cercando con più insistenza di ingaggiarlo.
Il Mallorca vuole chiudere l’operazione nelle prossime ore.
Contactos en curso entre Mallorca y Cagliari por Zito Luvumbo.
El futbolista prefiere el destino español a todas las demás ofertas que ha recibido en las últimas horas, el Lecce es el club que lo está intentando con más insistencia.
Las partes esperan cerrar el acuerdo en… pic.twitter.com/WV2kTgldSH
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 2, 2026