Moretto: "Contatti in corso tra Mallorca e Cagliari per Luvumbo che preferisce la Spagna rispetto alle altre opzioni"

Moretto: “Contatti in corso tra Mallorca e Cagliari per Luvumbo che preferisce la Spagna rispetto alle altre opzioni”

2 Febbraio

Aggiornamento: 2 Febbraio 2026 · 16:18

luvumboMoretto

Matteo Moretto rivela che il Mallorca vuole chiudere per Luvumbo, cercato anche dalla Fiorentina, nelle prossime ore

Il noto giornalista, Matteo Moretto, rivela che sono in corso dei contatti tra Mallorca e Cagliari per Zito Luvumbo, cercato anche dalla Fiorentina. Il calciatore preferisce la destinazione spagnola a tutte le altre offerte ricevute nelle ultime ore; il Lecce è la società che sta cercando con più insistenza di ingaggiarlo.

Il Mallorca vuole chiudere l’operazione nelle prossime ore.

