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Notizie Luvumbo Fiorentina

Luvumbo, pista spagnola sempre più calda,si fa avanti il Maiorca: la Fiorentina si allontana

02 febbraio 2026 18:41

Pedullà: "Luvumbo preferisce il Mallorca alla Fiorentina, Kouame può andare a prescindere a Cagliari"

02 febbraio 2026 17:56

Pedullà: "I dialoghi tra Fiorentina e Cagliari per uno scambio tra Kouamè e Luvumbo continuano"

02 febbraio 2026 16:27

Moretto: "Contatti in corso tra Mallorca e Cagliari per Luvumbo che preferisce la Spagna rispetto alle altre opzioni"

02 febbraio 2026 16:18

Pedullà: "Anche il Cagliari su Kouamè, la Fiorentina propone uno scambio con Zappa o Luvumbo"

02 febbraio 2026 14:56

Sky Sport: "Paratici è alla ricerca di esterni, chieste informazioni per Luvumbo del Cagliari"

01 gennaio 2026 17:18

Fiorentina-Cagliari: Dodo contro Luvumbo in una sfida ad alta velocità sulla fascia

08 dicembre 2024 11:14

Il Cagliari al Franchi senza il suo grande talento, Luvumbo a riposo precauzionale

02 ottobre 2023 11:04

Gli indisponibili del Cagliari verso la Fiorentina, fuori Jankto e Mancuso. A rischio forfait anche Luvumbo

01 ottobre 2023 16:59

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