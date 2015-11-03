Notizie Luvumbo Fiorentina

Luvumbo, pista spagnola sempre più calda,si fa avanti il Maiorca: la Fiorentina si allontana
02 febbraio 2026 18:41
Pedullà: "Luvumbo preferisce il Mallorca alla Fiorentina, Kouame può andare a prescindere a Cagliari"
02 febbraio 2026 17:56
Pedullà: "I dialoghi tra Fiorentina e Cagliari per uno scambio tra Kouamè e Luvumbo continuano"
02 febbraio 2026 16:27
Moretto: "Contatti in corso tra Mallorca e Cagliari per Luvumbo che preferisce la Spagna rispetto alle altre opzioni"
02 febbraio 2026 16:18
Pedullà: "Anche il Cagliari su Kouamè, la Fiorentina propone uno scambio con Zappa o Luvumbo"
02 febbraio 2026 14:56
Sky Sport: "Paratici è alla ricerca di esterni, chieste informazioni per Luvumbo del Cagliari"
01 gennaio 2026 17:18
Fiorentina-Cagliari: Dodo contro Luvumbo in una sfida ad alta velocità sulla fascia
08 dicembre 2024 11:14
Il Cagliari al Franchi senza il suo grande talento, Luvumbo a riposo precauzionale
02 ottobre 2023 11:04
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