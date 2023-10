Gli indisponibili del Cagliari verso la Fiorentina, fuori Jankto e Mancuso. A rischio forfait anche Luvumbo

Domani alle 20.45 si giocherà il posticipo della 7a giornata di Serie A tra Fiorentina e Cagliari. Intanto in mattinata l’Unione Sarda riporta che per i sardi saranno indisponibili tre centrocampisti: Marko Rog, Marco Mancosu e Jakub Jankto, mentre rimane ancora ai box il bomber Gianluca Lapadula. Il centrocampista croato resterà indisponibile ancora per i prossimi 5-6 mesi, mentre gli ultimi due hanno dei problemi fisici che quasi sicuramente li faranno saltare la trasferta di Firenze. Preoccupano, invece, le condizioni dell’ala Zito Luvumbo, capocannoniere della squadra sarda, le cui condizioni verranno valutate da mister Ranieri. Lo scrive l’ Unione Sarda

