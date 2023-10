Fiorentina a caccia di continuità: davanti tanti i ballottaggi. Nico titolare inamovibile

Ora la Fiorentina deve trovare continuità in casa, dove l’anno scorso non sempre c’è stata. Mentre lontano dalle mura amiche la squadra di Italiano collezionò 7 vittorie di fila lo scrorso anno tra febbraio e aprile. Italiano per farlo attuerà ancora dei cambi, dovrebbe tornare Ranieri al centro della difesa. Mentre in mediana Arthur sarà sostituito da Maxime Lopez, davanti tutti in ballottaggio tranne Nico. Lo scrive il Corriere dello Sport.

