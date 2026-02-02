Pedullà: “Luvumbo preferisce il Mallorca alla Fiorentina, Kouame può andare a prescindere a Cagliari”

Frenata nello scambio messo in ponte tra Fiorentina e Cagliari che coinvolgerebbe Zito Luvumbo e Christian Kouame. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, l’attaccante angolano del Cagliari preferirebbe trasferirsi in Spagna precisamente al Mallorca rispetto alla maglia della Fiorentina.
Si attende una decisione definitiva del calciatore, mentre sembrerebbe comunque in piedi la trattativa che porterebbe Kouame al Cagliari, come riportato dall’esperto di mercato.
