Fiorentina-Cagliari: Dodo contro Luvumbo in una sfida ad alta velocità sulla fascia

Si preannuncia una sfida ad alta velocità quella tra il terzino brasiliano della Fiorentina contro l'esterno d'attacco

Come riportato oggi da La Nazione, la Fiorentina sfiderà il Cagliari nell'anticipo delle 12:30 in una gara destinata a vivere sul filo dell'equilibrio tattico e un duello da seguire sarà senza dubbio quello tra il calciatore angolano Zito Luvumbo contro il terzino viola Dodo che viaggiano a grande velocità ed imprevedibilità. L'angolano è una delle armi del Cagliari di Nicola con la sua rapidità, mentre Dodo è uno dei migliori della Fiorentina in questa stagione, avendo guadagnato anche la convocazione con il Brasile. Sarà una sfida in uno degli scorci di campo più importanti tra due giocatori fondamentali per le due squadre tutto ad alta velocità.

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