Il Cagliari al Franchi senza il suo grande talento, Luvumbo a riposo precauzionale

Il Corriere dello Sport racconta che oltre ad essere in una situazione di classifica molto difficile, il Cagliari dovrà fare a meno nella sfida contro la Fiorentina di Luvumbo. Il giocatore, che è stato la stella dei sardi nelle prime uscite di campionato è in precarie condizioni di forma, e verrà tenuto a riposo dal mister dei sardi Claudio Ranieri. Al suo posto con Andrea Petagna, il mister Claudio Ranieri, dovrebbe optare per Gaetano Oristanio

