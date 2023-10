A Sottil ancora non passa: “Con la Fiorentina non abbiamo subito per niente e si è perso 2-0”

Dopo aver conquistato un pareggio allo scadere contro il Genoa, Andrea Sottil padre del giocatore viola Riccardo e mister dell’Udinese, non si è comunque mostrato molto soddisfatto per il pareggio raggiunto. Questo è il parere che ha espresso in conferenza stampa ai media presenti: “Non subiamo tanto, anche con la Fiorentina non subiamo molto, eppure perdiamo 2-0. E’ un momento che appena vola uno schiaffo ce lo prendiamo bello pieno in faccia, gira tutto storto”

