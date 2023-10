Corriere Fiorentino: “Vietato fallire, che occasione con il Cagliari! Vincere per arrivare in zona Champions”

Se il calcio fosse una scienza esatta, e se la Fiorentina non fosse la Fiorentina, quella di stasera per i viola sarebbe un’altra grandissima occasione per fare il pieno di punti e aggiungere sostanza ad un cammino, che comunque, fino a questo momento, l’ha portata lì.

L’aggancio possibile al terzo posto, un primo tempo dominato in lungo e in largo, il vantaggio. Com’è finita, si sa. E non è nemmeno la prima volta che succede qualcosa del genere. Una valanga di occasioni mancate, il pareggio e poi il rimpianto. Un film già visto insomma, e che Vincenzo Italiano spera con tutto se stesso non venga replicato anche oggi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

