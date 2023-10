Mourinho attacca la giornalista in diretta: “Ti sembra la domanda da fare prima di una partita?”

Josè Mourinho nervoso prima di Roma-Frosinone. Il tecnico giallorosso si è presentato ai microfoni di Dazn per l’intervista prima della gara e non ha preso bene la domanda della giornata che gli ha domandato: “Lei pensa di avere ancora il sostegno totale e incondizionato da parte dei tifosi della Roma. Stasera si aspetta che faccia la sua parte anche il pubblico dell’Olimpico?”. Non si è fatta attendere la risposta di Mourinho: “Te lo dico onestamente, fai il tuo lavoro e io faccio il mio, rispetto il tuo, però non penso che sia una domanda per un allenatore che fra un’ora gioca una partita, mi scusi”

INSIGNE AI FERRI CORTI IN CANADA