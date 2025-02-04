Moretto svela: “Sottil ha prolungato il contratto con la Fiorentina prima di firmare con il Milan”
Sottil al Milan in prestito con diritto di riscatto
A cura di Redazione Labaroviola
04 febbraio 2025 08:26
Riccardo Sottil, il classe 1999, prima di firmare per il Milan ha prolungato il suo contratto con la Fiorentina. La formula del trasferimento in rossonero è quella del prestito con diritto di riscatto. Lo scrive Matteo Moretto.
https://www.labaroviola.com/fagioli-ringrazio-il-marsiglia-ma-ho-scelto-la-fiorentina-ho-parlato-con-palladino-felice-di-questa-decisione/287559/