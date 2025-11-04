Moretto sul ds: “Commisso ha in testa Giuntoli, ma l’idea è quella di continuare così per ora”

L’esperto di mercato, Matteo Moretto, ha aggiornato in un video sul suo canale YouTube sulla situazione in casa Fiorentina: “Pioli riteneva di poter ribaltare ancora la situazione, ma la società ha scelto per il bene della Fiorentina nell’immediato, anche perché il clima tra l’allenatore e la squadra era irrespirabile, allora la società lo ha esonerato, consegnando la squadra a Galloppa per la gara con il Mainz.

La Fiorentina sta continuando a vagliare le varie opzioni per il nuovo allenatore, una era D’Aversa che è in stand-by, nonostante gli accordi, e adesso la società lo ha scartato definitivamente. C’è il nome di Vanoli, prima scelta del Genoa, per cui ci sarà un incontro. L’altro nome è quello di Palladino, richiesto a gran voce dai giocatori, ma da capire se ci saranno i margini.

Sul direttore sportivo l’idea è quella di continuare così per il momento, anche se Commisso ha in mente il nome di Cristiano Giuntoli, da capire se questa situazione può svilupparsi in un senso o in un altro”.