Moretto sul ds: "Commisso ha in testa Giuntoli, ma l'idea è quella di continuare così per ora"

Moretto sul ds: “Commisso ha in testa Giuntoli, ma l’idea è quella di continuare così per ora”

4 Novembre · 19:25

Aggiornamento: 4 Novembre 2025 · 19:25

CommissogiuntoliMoretto

L’esperto di mercato ha rivelato che il nome di Giuntoli sarebbe nelle idee del presidente Commisso

L’esperto di mercato, Matteo Moretto, ha aggiornato in un video sul suo canale YouTube sulla situazione in casa Fiorentina“Pioli riteneva di poter ribaltare ancora la situazione, ma la società ha scelto per il bene della Fiorentina nell’immediato, anche perché il clima tra l’allenatore e la squadra era irrespirabile, allora la società lo ha esonerato, consegnando la squadra a Galloppa per la gara con il Mainz.

La Fiorentina sta continuando a vagliare le varie opzioni  per il nuovo allenatore, una era D’Aversa che è in stand-by, nonostante gli accordi, e adesso la società lo ha scartato definitivamente. C’è il nome di Vanoli, prima scelta del Genoa, per cui ci sarà un incontro. L’altro nome è quello di Palladino, richiesto a gran voce dai giocatori, ma da capire se ci saranno i margini.

Sul direttore sportivo l’idea è quella di continuare così per il momento, anche se Commisso ha in mente il nome di Cristiano Giuntoli, da capire se questa situazione può svilupparsi in un senso o in un altro”.

