Moretto: “La Fiorentina ha comunicato il rinnovo a De Gea fino al 2026. Re David resterà a Firenze”

Quella contro il Milan è stata una delle tante straordinarie prestazione di David De Gea, che è entrato nel cuore dei tifosi viola a suon di parate. Il portiere spagnolo è diventato uno dei pilastri di questa Fiorentina, come ha dimostrato nel corso di questa stagione. Arrivato questa estate a parametro zero, l’ex Manchester United ha, almeno per il momento, un contratto da 1,2 milioni di euro, con un’opzione di rinnovo per il 2026 ove, se esercitato, si prevede un aumento a 2,4 milioni.

Secondo quanto riporta Matteo Moretto, la Fiorentina ha già comunicato al portiere spagnolo di voler proseguire con lui, esercitando l’opzione che prevede il prolungamento di contratto fino al 2026. “La Fiorentina – scrive l’esperto di mercato – gli ha già comunicato che eserciterà questa opzione di rinnovo e il futuro di Re David proseguirà a Firenze”.