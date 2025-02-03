Moretto svela: "Accordo Milan-Fiorentina per Sottil. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni"

Ultime ore di mercato a dir poco infuocate. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, il Milan si è fatto avanti per Riccardo Sottil, riuscendo così a trovare un accordo con il club viola. La formula del...

Ultime ore di mercato a dir poco infuocate. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, il Milan si è fatto avanti per Riccardo Sottil, riuscendo così a trovare un accordo con il club viola. La formula dell'operazione è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La Fiorentina però è alla ricerca del sostituto prima di dare il via libera definitivo al trasferimento dell'esterno.

Schira rivela: “Biraghi a Torino in prestito con diritto a 100 mila euro. Contratto fino al 2027”

https://www.labaroviola.com/bondo-colpo-in-extremis-della-fiorentina-lagente-smentisce-qualsiasi-trattativa-con-i-viola/287445/